La Fauci lancia l’assessorato alla Bellezza per occuparsi di sociale, ambiente e cultura

Ha fatto girare in rete un video dove presenta le sue proposte in vista del 3 e 4 ottobre prossimi e tra queste spicca di certo (per originalità) l’assessorato alla Bellezza che nascerebbe, così ha spiegato, per far fronte alle esigenze della città in termini di sociale, ambiente e cultura. Giuseppe La Fauci è il quinto “incomodo” di queste elezioni.

Quanto terreno sarà stato in grado di recuperare in queste settimane, è ancora presto per dirlo. Lui nel frattempo rivendica con orgoglio il fatto di essere diverso dagli altri candidati. Nel ricco e variegato programma compaiono, tra l’altro, la nascita di un mercato permanente, ma anche la battaglia contro il progressivo spopolamento di Domo. Battaglia che prevede il sostegno alla famiglia, alla natalità e agli studi. Un occhio di riguardo, infine, ai giovani. La Fauci è appoggiato dalle liste “Sinistra per Domo” e “Buongiorno Domodossola”.