Per vincere Antonio Ciurleo punta su sanità e valorizzazione delle frazioni

E’ alla testa di “Città per tutti”. Ferroviere e giornalista “per diletto”, come ama lui stesso dire (ma in verità è assai conosciuto in queste vesti), Antonio Ciurleo era stato il primo a rompere gli indugi e a scendere metaforicamente in campo. Ha avuto il vantaggio, dunque, di aver iniziato prima di tutti gli altri, ovvero ormai da diverse settimane, a far conoscere le proprie idee. E’ anche l’unico che pare essere slegato dai partiti.

Se sarà questa una carta vincente o no, lo scopriremo nelle prossime ore. Nel suo programma sembra badare al sodo, d’altronde Ciurleo è uomo dai pochi fronzoli: in cima alla lista spicca, dunque, la sanità. In gioco, come noto, c’è il futuro dell’ospedale S. Biagio. Che intende difendere coi denti. Ma non solo. Il ferroviere-giornalista promette anche di voler abbattere le barriere architettoniche ancora presenti a Domo e di voler migliorare la situazione delle frazioni, trascurate dagli ultimi sindaci.