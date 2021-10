La Juve Domo del dopo Morellini inizia con una vittoria in trasferta, I granata guidati da mister Gervasoni vincono con una doppietta di Progni nel secondo tempo che regola il Valduggia.

Il derby ossolano tra Piedimulera e Vogogna, il secondo in due settimane per i gialloblu, viene vinto dai ragazzi di mister Bonan battono in casa 2 a 1 la squadra di mister Castelnuovo. Doppietta di Ceschi dopo il vantaggio di Marco Fernandez del Vogogna.