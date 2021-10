Ricci commenta la sconfitta: "Orgoglioso comunque di aver messo la faccia in una situazione difficile" FOTO E VIDEO

C'è delusione nel centro sinistra per la debacle elettorale. Gabriele Ricci non nasconde l'amarezza per i numeri che man mano stanno confermando una sconfitta epocale per i partiti tutti a Domodossola. “Risultato molto deludente, abbiamo comunque l'orgoglio di aver messo la faccia in una situazione difficile. Il sindaco è uscito ancora più forte senza partiti” spiega Ricci. “Il nostro elettorato ha certamente guardato con interesse alla mossa di Pizzi, nel 70% di Pizzi ci sono certamente una buona fetta di voti anche del nostro elettorato storico” continua Ricci “Ora dobbiamo riflettere, certamente il progetto rimane in campo e ci rendiamo disponibili a metterlo a disposizione dell'amministrazione per trovare convergenze” conclude il giovane candidato del centro sinistra.