Ornavasso, torna la “Festa da Bröma”

Nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 torna a Ornavasso il fine settimana sarà dedicato alla “Festa da Bröma”.

La due giorni sarà curata dalla “Nuova Pro loco Boden-Ornavasso” e l’epicentro festaiolo sarà in piazza Bianchetti.

Questo il programma:

Sabato 16

Ore 15.00 – Torneo di Pomino, gioco a carte che in paese è detto “Scibal”.

Ore 15.30 – Grande castagnata con annesse patate e salamino.

Domenica 17

Ore 12.30 – Polenta con tapulone oppure con fonduta di gorgonzola

(Info e prenotazioni: 348 707 63 72)

Ore 15.30 – Castagnata

In piazza XXIV Maggio dalle ore 10.00, mercatini di hobbistica e artigianato del territorio.

Per i bambini, area con giochi gonfiabili

La “Festa da Bröma” è la tipica festa che riporta le tradizioni di un autunno che quest’anno sembra ancora lontano dal portare i suoi mille colori ma che l’aria fresca di queste mattine rende tattile.