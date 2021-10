Atc Piemonte, riapre la sede di Gravellona Toce

Riapriranno al pubblico, a partire da martedì 19 ottobre, gli sportelli delle sedi di Atc Piemonte Nord di Novara, Biella, Gravellona Toce e Vercelli, che erano stati chiusi a causa dell’emergenza pandemica. Una buona notizia per tutti gli utenti dell’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Nord.

“La riapertura al pubblico dei quattro uffici rappresenta un valore aggiunto per tutti coloro che da martedì prossimo potranno nuovamente usufruire dei servizi che Atc offriva in presenza, prima dell’avvento del Coronavirus” dicono dagli uffici di ATC.

Alle strutture potranno accedere due persone per volta, previo controllo della temperatura, utilizzo della mascherina e applicando tutto quanto previsto dalla normativa anti Covid. Su richiesta, sarà possibile ottenere appuntamenti in video conferenza.

Gli orari di riapertura al pubblico, validi fino alla fine dell’anno: a Novara, in viale Verdi 3/a, il martedì dalle 9 alle 11, il mercoledì dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16, il giovedì dalle 9 alle 11; a Biella, in via Schiapparelli 13, il martedì dalle 9 alle 11 e il mercoledì dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16; a Gravellona Toce, in corso Marconi 22, il martedì dalle 9 alle 11 e il mercoledì dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16; a Vercelli, in corso Palestro 21/a, il martedì dalle 9 alle 11 e dalle 14.30 alle 16, il mercoledì dalle 9 alle 11.