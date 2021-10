Un prezioso pari con l'Oratorio S.Vittore (2-2)

Si è giocato a Cambiasca il big match di giornata, tra le due squadre al comando della classifica di terza categoria, Oratorio S.Vittore e Pro Vigezzo.I vigezzini partono bene, anche se difettano di lucidità sottoporta. Cambia però la partita un rigore per l'Oratorio S.Vittore.

Nonostante il portiere Cavalli si superi nel neutralizzarlo, la Pro subisce il contraccolpo ed i padroni di casa ne approfittano, tanto da infilare due gol in pochi minuti.Qualche protesta su entrambi per le posizioni dubbie degli attaccanti.Un lampo però rimette in carreggiata gli uomini di Mocellini. Piraglia scende in fascia e prova il tiro, il portiere Fantin respinge, ma Rolandi è il più lesto di tutti ed accorcia le distanze.

Prima della fine del tempo due occasioni, una di Locatelli e l'altra di Bergamaschi, avvicinano i vigezzini al pari.Non si placa nella ripresa lo slancio della Pro che agguanta il pari con Ramoni. Seguono diverse occasioni con Piraglia e Bergamaschi, ma l'Oratorio S.Vittore difende con ordine e risponde con un pericolossisimo contropiede. Un lancio lungo proietta un attaccante davanti a Cavalli, che però non si fa sorprendere e sventa la minaccia.Nel finale una punizione di Bergamaschi impegna ancora il portiere Fantin, che si supera