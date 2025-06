In alta Valle Antrona si corre il memorial Mario Bonacci

Conto alla rovescia per il quarto memorial Mario Bonacci, gara di corsa in montagna che su corre sulle pendici del Fornalino, in Valle Antrona. L'appuntamento è per domani, 8 giugno, la partenza alle ore 9, lungo il tradizionale tracciato che parte da Cheggio e corre verso il Fornalino, il passo che divide la valle Antrona dalla Bognanco.

Lo scorso anno vinse il memorial Roberto Giacomotti col tempo di 39.53, davanti a GianLuca Quolobetti (41.58) e a Matteo Fodrini (42.47). Prima donna Claudia Cartini (57.34) , poi Paola Borella (59.13), terza Chiara Ferraro (1.01.44). Il recordo da battere è quello di Mauro Bernardimi, che nel 2023 vece registrare 1h 01' 52''.

Dopo la gara pasta party a Cheggio e musica con le Penne nere della valle Antrona