Virtus Villa, un libro-ricerca che racchiude la vita della società calcistica

Settantacinque anni, racchiusi in 368 pagine. E’ una vera enciclopedia quella scritta da Marco Barbetta, villadossolese che ama il calcio e che ha racchiuso nel suo corposo lavoro la storia della Virtus Villa dal 1945 ad oggi. Schede, foto, statistiche, articoli di giornale: una ricerca che merita attenzione e che verrà presentata sabato 6 novembre a La Fabbrica.

Perché nel libro di sport c’è anche la storia di centinaia di calciatori, allenatori, dirigenti che hanno vestito la maglia biancoceleste in 75 anni. ‘’Virtus Villa 1945-2020, 75 anni di calcio’’ non è la continuazione di “U.S. Villadossola - A.S. Virtus Villa 1911- 1975 - 65 anni di sport” , libro scritto negli Anni Settanta da Franco Michetti. Ne è semmai il completamento, l’integrazione, l’arricchimento di una ricerca che percorre 75 anni di storia sportivo- culturale cittadina. Ci sono le formazioni a parlare, ci sono le classifiche della squadra e dei cannonieri biancocelesti, ci sono i nomi di chi ha calcato i campi dei diversi campi sportivi su cui ha giocato la Virtus: dal ‘pollaio’ – nome sarcastico dato al vecchio stadio di via San Bartolomeo da Flavio Zani, tifoso della Juventus Domo, all’attuale ‘Poscio’ di via Pracastello. E nel mezzo gli stadi di via Beura (poi demolito per far posto allo stadio), il comunale di Beura e il ‘Curotti’, dove la squadra ha giocato per alcuni anni in passato e dove gioca tuttora. Nelle tabelle anche i derby con la Juventus Domo, il numero delle volte in cui la squadra villadossolese ha affrontato gli avversari, uno per uno; l’elenco completo dei giocatori, i risultati campionato per campionato.

Una vera enciclopedia, dicevamo, perché i numeri parlano più di ogni altra cosa e offrono un’idea precisa di cosa sia stata la Virtus in questi 75 anni.

La presentazione avverrà sabato 6 novembre alle 21, a La Fabbrica di Villadossola.