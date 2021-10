Saranno festeggiati i 400 anni della chiesa di Orcesco

Domenica 31 Ottobre sarà una giornata ricca di appuntamenti nel piccolo paesino di Orcesco.

In occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla prima consacrazione della chiesa di S.Carlo, al mattino ore 11 e al pomeriggio ore 15 si terrà una visita storico-artistica della chiesa con Marco Audisio, storico d'arte, che illustrerà il dipinto tardo seicentesco de "Lo Sposalizio della Vergine".

Inoltre stiamo organizzando una giornata dedicata alla fotografia dalle 10 alle 16

circa, in compagnia della fotografa professionista Susy Mezzanotte che metterà a disposizione dei partecipanti la sua competenza nel settore, condividendo la sua trentennale esperienza nel settore, vi manderò più avanti la locandina dettagliata; per concludere un po' di festa in piazza con una merenda di castagne e torte casalinghe.