Anche l'esercito controllerà le frontiere con la Svizzera

I militari dell’Esercito italiano sono a Domodossola di supporto alla forze dell’ordine in vista del G20 del 30-31 ottobre .

Roma, dove si svolgerà il G20, l’incontro tra ministri e premier di tutto il mondo, sarà blindata per il G20. Nella capitale tutti i luoghi chiave della città saranno super controllati. Ma Non solo, i controlli saranno intensificati anche alle frontiere.

Stamani a Domodossola c’erano già i militari dell’esercito che saranno di supporto alle forze in questa operazione di filtro per chi entra in Italia dai confini con la Svizzera. Un’azione di supporto a polizia, carabinieri e guardia di finanza.