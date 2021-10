“Raffica di incentivi al turismo, il Vco ne approfitti per rilanciare il settore”

“Una raffica di incentivi utili a ridare vigore al turismo che il Paese, e in particolare le aree decentrare come il Vco, dovranno sapersi accaparrare”. Lo ha dichiarato il senatore del Vco della Lega Salvini Enrico Montani, commentando il decreto legge attuativo del Pnrr approvato dal Consiglio dei ministri che prevede, in sintesi, crediti d’imposta fino all’80% della spesa, contributi a fondo perduto fino a 100 mila euro e finanziamenti agevolati rimborsabili in 15 anni.

“Un passo significativo e concreto – dice Montani – per sostenere il comparto che forse più di tutti ha patito i danni economici conseguenza dell’emergenza pandemica e delle chiusure. Il turismo, d’altronde, è parte preponderante del Pil italiano – prosegue Montani – e per questo è di fondamentale importanza far sì che gli operatori del settore possano tornare quanto prima a lavorare in totale serenità e guardando al domani con fiducia. In questo senso – prosegue Montani – la presenza della Lega nella compagine di governo, in primis grazie al lavoro del nostro ministro Massimo Garavaglia, si è rivelata essere fondamentale per il raggiungimento del risultato. Ora starà agli stessi operatori – conclude Montani – portare a casa gli incentivi e mettere in moto nuove politiche in direzione turistica. Mi auguro che anche il Vco sappia approfittarne”. Sempre nel ddl si aggiungono anche le garanzie del Fondo Pmi per le neo imprese formate da giovani e i bonus fiscali riservati ad agenzie di viaggio e tour operator impegnati negli investimenti per lo sviluppo digitale.