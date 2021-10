''Ricordiamo i cento anni del soldato senza nome''

"In questi giorni ricorre il centenario del Milite Ignoto, vale la pena ricordare un po' di italianità, considerando il fatto che molte vie di questa nostra Italia sono intitolate al soldato senza nome: anche nel VCO la toponomastica ha il suo significato, non solo per le future generazioni". Lo scrive Massimo Ficara, portavoce dell’associazione Cultura e Tradizione.

"Sono i 100 anni del soldato senza nome. Il 28 ottobre del 1921, da Aquileia (Udine), parte il treno a lenta corsa con la bara del Milite Ignoto - ricorda Ficara - . Il 4 novembre 1921 la salma del soldato senza nome arriva a Roma per essere deposta all'Altare della Patria . La memoria è l'omaggio ai caduti. Onore e fedeltà all'Italia".