Da gennaio i treni svizzeri circoleranno con corrente proveniente al 100% da fonti rinnovabili

Dal 1° gennaio 2025, i treni delle Ferrovie Federali Svizzere circoleranno con corrente ferroviaria proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Lo rendono noto le stesse Ffs: ‘’Il passaggio alla corrente ferroviaria proveniente al 100% da fonti rinnovabili fa parte della strategia di sostenibilità. Così viaggiare con le Ffs è ancora più rispettoso dell’ambiente’’.

In precedenza, circa il 90% della corrente ferroviaria era costituito da energia idroelettrica e il restante 10% da una partecipazione in centrali nucleari risalente agli anni Settanta. Le Ffs non utilizzano più l’energia proveniente da questa partecipazione per l’esercizio ferroviario, ma la vendono sul mercato dell’elettricità. Allo stesso tempo, acquistano sul mercato svizzero ed europeo la quantità corrispondente di elettricità da fonti rinnovabili. A conferma che il treno è da sempre un mezzo di trasporto rispettoso del clima.

‘’La ferrovia – dicono Ffs - è responsabile solo dello 0,3% delle emissioni di CO₂ prodotte dai trasporti in Svizzera. Per trasportare il 17% di viaggiatori e il 38% di merci, la ferrovia utilizza solo il 5% dell’intera energia consumata in Svizzera per i trasporti terrestri. Il passaggio al 100% di corrente ferroviaria rinnovabile fa parte della strategia di sostenibilità delle Ffs’’.