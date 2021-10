Sulla tv svizzera un documentario su un giovane ossolano in carcere per omicidio stradale

“Tony un pizzaiolo in Gattabuia”. E' questo il titolo del documentario realizzato nel carcere di Pallanza da Fabrizio Albertini e che andrà in onda domenica sera alle 20.40 nel programma 'Storie' su La 1, il primo canale televisivo della Rsi, la Radio Televisione Svizzera.

Il video racconta la vita dietro alle sbarre di Antoine Tony Rodà, il giovane ossolano, condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Nell'aprile del 2018 a bordo di un'Audi A3 aveva 'bruciato' lo stop all'incrocio tra via Ballarini e via Sant'Antonio. L'auto aveva travolto una Suzuky che procedeva in via Sant'Antonio. A bordo dell'auto una coppia di settantenni. L'uomo alla guida, Gianmichele Margaroli, morì per le gravi ferite riportate nell'impatto. Stava rientrando a casa con la moglie dopo essere stato a Villette alla messa in suffragio del figlio, deceduto 24 anni prima, anche lui in un drammatico incidente ad Ornavasso.

Nel video Rodà racconta quanto accaduto al Dea domese nelle ore dopo l'incidente, le urla strazianti della donna alla notizia della morte del marito e la sua reazione alla notizia. Il video prosegue poi con la vita di Rodà nel carcere verbanese. “Tony è un pizzaiolo, un ex maestro pizzaiolo. Oggi è la matricola n.6471 del Carcere di Verbania” si legge sul sito della Rsi nella presentazione del documentario. “Tony è in art.21 e, grazie a questa disposizione, ha la possibilità di poter lavorare mentre sconta la sua pena. È così, in una cucina, che Tony tenta di riprendere in mano la sua vita. Lì, davanti ad un forno: quello della Gattabuia”.