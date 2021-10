Preioni: “Pnnr Piemonte, 2.8 milioni al Vco, una prima risposta concreta alle polemiche del Pd”

2,8 milioni di euro per i Comuni del Vco, nell’ambito del Pnnr Piemonte. Soddisfazione per il pacchetto messo in campo dalla Regione, dopo la notizia che sono in arrivo i primi fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene manifestata in una nota dal presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni.

“L’ammontare della cifra deliberata dalla giunta regionale – dice Preioni – è la prima risposta concreta alle polemiche sollevate dal Pd ma, soprattutto, l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione piemontese, quella attualmente in carica a maggioranza Lega, che non si dimentica di nessuno e che potenzia ulteriormente gli investimenti già fatti nei confronti dei territorio. Per quanto riguarda il Vco – sottolinea Preioni – in questa prima tornata di Pnnr saranno 15 gli interventi riguardanti opere pubbliche, sicurezza idrogeologica e riqualificazione urbana, energetica e infrastrutturale. Insieme al territorio abbiamo lavorato per mesi alla definizione delle opere da realizzare – conclude Preioni – e ora i sindaci, grazie a queste ingenti risorse, potranno finalmente mettervi mano”.

La prima tranche del nuovo pacchetto di investimenti sblocca 1,2 milioni da destinarsi al liceo Gobetti di Omegna per il completamento dell’auditorium.

Della seconda linea fanno parte 160mila euro per il recupero funzionale del complesso di Villa Renzi Cresconi a Villadossola, 95mila per la realizzazione di marciapiedi in località Cosasca a Trontano, 80mila per il rifacimento di strade e tratti di fognature e acquedotti a Premosello Chiovenda, sempre 80mila euro per il progetto di ampliamento e adeguamento igienico sanitario del cimitero di Orasso in Valle Cannobina, 78mila per la riqualificazione della viabilità, con recupero dell’area urbana Chiesa del Piaggio a Villadossola, 75mila per la realizzazione della strada comunale all’Ariola di Masera, 70mila per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento marciapiedi, parcheggi ed energetico al Municipio di Cossogno, 40mila per il ripristino del manto stradale e l’incremento della sicurezza della viabilità a Quarna Sopra, 35.500 euro per la manutenzione straordinaria di strade nel Comune di Trasquera, 30mila per interventi di recupero pavimentazioni esistenti e della strada comunale nel centro storico di Piedimulera e 10mila per il consolidamento della rampa stradale per l’accesso alla piazza del Municipio di Quarna Sotto.

La terza tranche, infine, prevede l’erogazione di oltre 845mila euro ai Comuni colpiti dalle alluvioni del 2019 e del 2020, in attesa delle risorse dovute dal Dipartimento della Protezione civile, per far fronte alle necessità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Le risorse vanno a finanziare tre interventi nei Comuni di Druogno, Verbania e Valstrona.