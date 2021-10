Promozione, domenica difficile per Vogogna e Juventus Domo

Trasferte difficili per Vogogna e Juventus Domo. I bianco verdi giocato ad Arona, contro una formazione che è seconda a soli due punti dalla capolista Bulè Bellinzago. L’Arona (15 punti) marcia con 5 vittorie e 2 sconfitte (nessun pareggio) ma ha il miglior attacco del girone di Promozione con 17 reti.

Per il Vogogna, ultimo in classifica a 0 punti, sarà una impresa far punti, anche se il calcio gode di sorprese che esulano dalla matematica.

Non facile neppure la trasferta della Juventus Domo che va a Dormelletto, campo ‘caldo’. I novaresi (11) hanno 5 punti in più dei domesi (6 punti). L’avvio di campionato dei granata è stato tribolato: cambio del tecnico e al momento una sola vittoria (a Valduggia), poi tre pari e tre sconfitte.

Abbordabile invece la partita del Piedimulera (9 punti). Riceva in casa il Sizzano (7). I ragazzi di Bonan non amano i pareggi: ad oggi 3 vittorie e 4 sconfitte. Ma soprattutto buoni risultati alternati da sconfitte impreviste.