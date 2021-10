Due vittorie e una sconfitta. E' il bottino delle tre ossolane impegnate nel campionato di Promozione. La Juve Domo torna dalla trasferta di Dormelletto con tre punti arrivati grazie ad un gol del solito Pesce.

Bella prova del Piedimulera che regola il Sizzano 3 a 1 grazie alle reti di Gallini (9'pt), Ceschi (19'pt) e Parachini (23'pt).

Pesante la sconfitta del Vogogna in casa della corazzata Arona. Finisce 6 a 2 per i lacuali. In gol per gli ossolani Ingignoli e Piana su rigore.