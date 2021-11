Dopo lo stop ai corsi per la pandemia, a Domo torna l’Uni Tre

Ripartono i corsi dell’Università della Terza Età. Dopo un anno di stop a causa della situazione pandemica e delle restrizioni sanitarie, questo anno accademico rappresenta una sorta di ritorno alla normalità.

L’Università delle Tre Età è aperta a tutti e per potersi iscrivere non è necessario alcun titolo di studio. L’età minima è 35 anni. Sarà possibile iscriversi sino al 12 novembre presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda Farmacia Comunale in via Sant’Antonio, 1/b a Domodossola.

L’orario per le iscrizioni è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e per chi avesse problemi di lavoro, anche in altri orari, previo appuntamento telefonico al 0324.481051.

“Al momento dell’iscrizione verrà convalidato e consegnato un coupon che darà diritto a promozioni presso la Farmacia Comunale per i possessori di carta fedeltà - commenta Stefano Pasquali, vice presidente Asp Farmacia Comunale Domodossola - . Non sarà così facile in quanto la pandemia non è ancora stata completamente superata, ma prendiamo a prestito il motto di Vittorio Alfieri “…Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli…”, per inaugurare questo anno accademico dell’Uni 3 che ben condensa la nostra volontà di ricominciare a ritrovarci in sicurezza per studiare, imparare, confrontarsi, stare assieme, divertirsi”.

Negli anni passati sono stati centinaia gli iscritti ai corsi proposti, testimonianza di un servizio che piace alla cittadinanza di Domodossola e dintorni. Anche quest’anno i corsi saranno molteplici e appartenenti a diversi ambiti culturali: canto popolare a piu’ voci; chitarra; come imparare a truccarsi ; come potenziare il sistema immunitario; coro moderno; cultura del territorio e paesi lontani; escursionismo culturale - riscopriamo le nostre valli; giardinaggio; il mondo del vino 1; il mondo del vino 2; introduzione al canto d’insieme; le miniere dei nostri monti; lingua inglese; lingua inglese (avanzato/conversazione); lingua spagnola; mantenimento e potenziam. memoria; paesaggi da camminare - Le vie storiche dell’Ossola e del Lago Maggiore; pittura ad olio; recitazione teatrale (avanzato); storia delle religioni; universi paralleli: viaggio tra le realtà nascoste e infine conferenze dott.ssa Rossoni (gratuite).