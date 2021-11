Manovra, Montani (Lega): “Via limite Isee su Superbonus 110%”

Proroga per le villette unifamiliari, senza limiti di Isee. È questa l’ipotesi che potrebbe arrivare per il Superbonus 110% con l’approvazione finale da parte del Parlamento della Legge di Bilancio 2022. Un scelta caldeggiata anche dal senatore del Vco della Lega Enrico montani.

"Dalla manovra che sta nascendo dovrà essere stralciato il limite Isee per l'accesso al Superbonus 110% nei confronti dei proprietari di abitazioni unifamiliari: non è possibile escludere da questo importante sostegno tante famiglie, tanti cittadini già provati dalla crisi economica scaturita con la pandemia. La Lega sta lavorando perché nessuno venga penalizzato: in una fase delicata come questa servono equità e sostegni concreti o si rischia di frenare la ripresa". Così Montani, capogruppo in commissione Finanze a Palazzo Madama.