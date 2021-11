Patente terrestre di II categoria per 12 volontari dei vigili del fuoco

Si è conclusa da pochi giorni l’edizione 2021 del corso patenti terrestri di II categoria riservata al personale volontario dei vigili del fuoco del Vco. Al corso hanno partecipato 12 vigili del fuoco volontari in servizio nei distaccamenti di Cannobio, Gravellona Toce, Macugnaga, Omegna, Varzo e Villadossola.

L'ottima riuscita del corso non sarebbe stata possibile senza gli istruttori, in tutto sette, provenienti non solo dal Comando dei vigili del fuoco del Vco, ma anche da diversi comandi piemontesi.

Il corso, della durata complessiva di quattro settimane tra teoria e pratica su strada con mezzi pesanti, si è svolto per tre settimane presso il comando del Vco, per poi concludersi presso il centro di formazione dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia (Vercelli) dove sono state svolte prove su terreno non preparato, con mezzi fuoristrada, in apposita pista attrezzata allo scopo.

L'esito del corso è stato positivo per tutti i discenti, consentendo così di incrementare il numero di autisti presso i distaccamenti volontari del territorio.