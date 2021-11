Candidatura Lana, soddisfatti i segretari provinciali dei partiti di centro destra

“La lista civica “Vco Provincia d’Europa” ha trovato la sintesi sulla figura di Alessandro Lana, 35 anni, sindaco di Piedimulera e assessore in Unione Montana delle Valli dell’Ossola, candidato presidente della Provincia del Vco. Sono state sciolte le riserve su Lana, che si caratterizza dunque come candidato civico, e al riguardo ringraziamo Claudio Cottini, primo cittadino di S. Maria Maggiore per la sua disponibilità: siamo certi che darà comunque tantissimo al centro destra e alle civiche. Per quanto riguarda “Vco Provincia d’Europa” si sottolinea che riunisce tutte le componenti del centro destra, insieme a riferimenti provenienti dalla società civile. E si è trovata sintesi anche con Domodossola, che inserirà in lista due dei suoi candidati, un uomo e una donna, per il consiglio. Di questo passaggio siamo contenti, valutato che servirà a dare continuità allo scorso mandato in Provincia e avere al contempo in gioco persone che possano gestire al meglio le importanti risorse che, grazie alla legge regionale sui canoni idrici, giungeranno all’ente anche nei prossimo anni”.