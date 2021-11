Le offerte di lavoro della settimana in Svizzera

l Centro per l'Impiego della provincia informa che agenzie di lavoro di Briga (Canton Vallese) cercano: agenzie di lavoro di Briga cercano: elettricisti e saldatori; macchinisti e gruisti, uso pala gommata, escavatori; manovali, muratori qualificati che abbiano molta esperienza; copritetti, falegnami, idraulici.

Agenzia Opus Personal Ag di Briga seleziona operai edili per la stagione 2022: prenotarsi per un colloquio per il 24/11/2021 dalle 9.00 alle 12.30 c/o il CentroImpiego di Domodossola corso Paolo Ferraris, 49. Inviare la prenotazione a eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

Albergo 4*di Zermatt cerca 1 receptionist, 1 chef de partie, addetti alle pulizie. Contratto stagionale.

Gli utenti interessati alle offerte di lavoro in Svizzera potranno “autocandidarsi” inviando il proprio CV all’indirizzo eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it, per ulteriori informazioni consultare il sito www.lavorovco.it