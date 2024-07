Ricchi e Poveri, The Kolors e Gabri Ponte inaugurano il Moon & Stars di Locarno

Torna nella meravigliosa Piazza Grande di Locarno il festival Moon & Stars: dall'11 al 21 luglio sui palchi allestiti nel cuore della cittadina affacciata sul lago Maggiore si alterneranno artisti di fama internazionale. Il più atteso è sicuramente Lenny Kravitz che si esibirà il 15 luglio. L'inaugurazione, giovedì 11 luglio, sarà invece tutta all'insegna dell'Italia: dalle 21 si esibiranno i Ricchi e Poveri, The Kolors e Gabry Ponte.

Il ricco cartellone di appuntamenti musicali prosegue venerdì 12 luglio con Krokus e successivamente gli Status Quo. Sabato 13 luglio 2024 alle 19.30 Kings Elliot e alle 21 Patent Ochsner. Domenica 14 luglio 2024 si esibiranno alle 18.15 Joris, alle 19.10 Michael Patrick Kellu e alle 21.20 Vincent Weiss. Attesissimo lunedì 15 luglio il concerto della star internazionale Lenny Kravitz, preceduta alle 19.30 da Corinne Bailey Rae. Mercoledì 17 luglio alle 20.00 suonerà Calum Scott, alle 21.45 gli Snow Patrol. Si prosegue venerdì 19 luglio alle 21 con Stress (MTV Unplugged) e alle 21.45 Peter Fox. Sabato 20 luglio alle ore 9 musica con Luccio e alle 19 con Joya Marleen.

Anche in piazza Piccola tutte le sera sono in programma concerti e live con artisti come Daniel Kemish, Tobian Jensem Maty, Sebalter. Spazio anche ai più piccoli con spettacoli imperdibili tra musica, comicità e fantasia. Oltre alla musica, ci sarà spazio anche per il buon cibo con il Food and music Street.