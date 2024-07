Cena musicale di solidarietà organizzata da "Avanzi di balera Ossolani"

L'associazione “Avanzi di balera ossolani” un sodalizio nato 15 anni fa per promuovere, valorizzare e ricordare chi ha fatto musica da ballo dal dopoguerra ad oggi organizza la cena musicale annuale per soci e simpatizzanti nel segno della solidarietà. La cena è in programma all'area feste La Lucciola il 12 luglio alle 20.

Alle 22 musica con Andrea, Lando e gli Arcangeli, musicisti ossolani di vecchia data che fanno parte di Avanzi di Balera Ossolani. Prenotazione Obbligatoria a Enry 380 7083327, Banj 347 9005931 Mirella 320 0854050. All'evento collabora anche l'Ossola Amica dell'Ugi che sarà beneficiaria dell'incasso della cena che ha un costo di 25 euro.

"Il ricavato andrà a contribuire al progetto Ugi 2 – spiega il presidente delll'Ossola Amica dell'Ugi Damiano Bassi - ovvero l'ampliamento di una palestra vicino a Casa Ugi a Torino per la riabilitazione dei bambini malati di tumore. La palestra verrà dotata di sofisticati macchinari".