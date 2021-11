L'autunno continua a splendere in Valle con la Ferrovia Vigezzina

L'edizione 2021 del Treno del Foliage si è appena conclusa regalando come ogni anno stupende emozioni alle migliaia di passeggeri che sono saliti a bordo. L'autunno in Valle Vigezzo continua però a splendere e a regalare paesaggi mozzafiato che sarà ancora possibile ammirare grazie all'offerta speciale "Vigezzo a colori". Maggiori informazioni su vigezzinacentovalli.com.

Sono tantissimi i passeggeri che hanno viaggiato a bordo del Treno del Foliage tuffandosi negli splendidi colori autunnali che anche quest'anno hanno trasformato la Valle Vigezzo e le Centovalli in un dipinto a cielo aperto.

"L'autunno non ha però ancora finito di splendere nelle nostre valli" commenta Matteo Corti, Direttore SSIF "abbiamo quindi deciso di prolungare per un'ulteriore settimana l'offerta speciale Vigezzo a colori per dar modo, a chi lo desidera, di godersi ancora per qualche giorno un viaggio panoramico a bordo dei nostri treni, alla scoperta dei borghi della Valle Vigezzo".

L'offerta speciale, che sarà valida fino a domenica 21 novembre (inclusa), propone un biglietto di andata e ritorno, tra Domodossola e Re, valido un giorno, per una località a scelta della Valle Vigezzo al prezzo speciale di:

• 15 € per gli adulti

• 7,50 € per i ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Il biglietto include la prenotazione del posto a sedere e consente di fare una tappa intermedia all'andata oppure al ritorno. I bambini sotto i 6 anni viaggiano gratis

Maggiori informazioni sulle disposizioni di viaggio, sugli orari e sulle località da visitare sono disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com