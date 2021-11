In Valle Vigezzo un aiuto ad anziani e famiglie in difficoltà con ‘Doni...amo solidale’

In Valle Vigezzo si potranno aiutare le famiglie in difficoltà con ‘Doni...amo solidale’. L'iniziativa, promossa dal progetto 'Famiglie Solidali', in collaborazione con Ecomuseo regionale di Malesco, Protezione Civile, le Pro loco e gli Uffici turistici della Valle e l'Istituto comprensivo Andrea Testore. Traendo ispirazione dal progetto che ha preso piede lo scorso anno, 'Scatole di Natale', si intendono raccogliere doni per anziani, Rsa e associazioni benefiche che si occupano di sostenere famiglie con necessità.

Lo scopo è quello di "strappare un sorriso" attraverso un regalo composto da: qualcosa di buono, un piccolo indumento, un cosmetico e un passatempo, tenendo in considerazione che tutto debba poterci stare in una scatola da scarpe o poco più grande. Sarà possibile consegnarle fino al 28 novembre, nei vari punti di raccolta, distribuiti in tutti i Comuni vigezzini .

Si vorrebbe personalizzare il regalo più possibile, adattandolo al beneficiario e per questo motivo si chiede gentilmente di non chiudere la scatola e di fornire la carta natalizia.

Chi vorrà potrà anche aggiungere un messaggio di auguri e un fiocco.

I biglietti natalizi saranno realizzati dagli studenti delle Scuole della Valle.

I punti di ritiro e gli orari d'apertura

Craveggia: c/o il Comune Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Druogno: c/o Ufficio turistico Sabato dalle 14.00 alle 17.00 e domenica dalle 9.00 alle 12.30

Malesco: c/o Ufficio turistico Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Santa Maria Maggiore: c/o Merceria da Michela Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18.30

Toceno: c/o Casa Parrocchiale: Giovedì e Sabato dalle 10.00 alle 12.00 Re: c/o Comune : da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 Villette: c/o Comune: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30

Famiglie Solidali e l'impegno sul territorio

Il progetto 'Famiglie solidali' nasce nel corso del 2020, su iniziativa di un gruppo della Valle Vigezzo, con lo scopo di sostenere persone in difficoltà, in conseguenza anche del periodo storico, che ha costretto alcune famiglie ad un ridimensionamento economico.

Gli interessati possono aderire all'iniziativa, che si svolge tutto l'anno, donando una spesa una volta al mese. Ai partecipanti verrà solamente chiesto di integrare ai prodotti acquistati, durante la spesa alimentare per la propria casa, alcuni generi a lunga conservazione e a proprio piacimento, che verranno donati a famiglie in difficoltà. Tale iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione del 'Banco Alimentare della Lombardia' e ai volontari della Protezione Civile della Valle Vigezzo.

Per informazioni su entrambi i progetti contattare il referente di Famiglie solidali al numero 376 0337650.