In primavera partirà a Crevola la manutenzione strade comunali

Con delibera n. 132 dello scorso ottobre la Giunta di Crevoladossola ha approvato un progetto di manutenzione delle strade comunali che verrà realizzato nel corso della primavera del prossimo anno, è una cifra significativa che ammonta a poco meno di 100 mila Euro (per la precisione si tratta di 99.200 €) che vengono impegnate per completare il programma di sistemazione delle strade comunali già iniziato nel corso del 2021.

Gli interventi riguardano con varie pezzature: Via Laudato, Preminoira; Enso; Via alla Volta; Località Torre, Via Mazzorini; Piazza 1° maggio; Via Renzi; Via Bianchetti; Via Mazzini. Il tutto per un intervento complessivo su circa 6300 metri quadrati.

Si tratta di un intervento importante sulla viabilità secondaria che merita attenzione esattamente come quella principale che è stata oggetto di diversi interventi recenti. Ovviamente l’impegno dell’amministrazione continuerà per garantire la sicurezza stradale su tutto il territorio di Crevoladossola.

Gli interventi più grandi sono in località Enso (1220 mq), In Via Laudato (930 mq), via Mazzorini (730 mq) e in via Renzi (1370 mq).