Ok dell'Aifa ai vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il via prima di Natale

L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La somministrazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e con un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza l'una dall'altra.

Ieri dopo una giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco ha infatti dato il suo parere positivo.

La vaccinazione sarà volontaria e non ci sarà alcun green pass per i bimbi.

I dati disponibili, spiegano dall'Aifa, "dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza".

A raccomandare fortemente la vaccinazione per questa fascia di età sono anche i pediatri che, in un documento delle società scientifiche di riferimento ai genitori, sottolineano l'opportunità di vaccinare i bambini con il vaccino a mRna. La raccomandazione è ancora più forte, affermano, se il bambino soffre di patologie croniche, e se convive o ha contatti stretti con adulti anziani o fragili.