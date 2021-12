Grande partita della Cestistica che vendica il ko dell'andata a Borgoticino

Vittoria in rimonta dal peso specifico enorme per la Cestistica, che vendica il ko dell'andata, passa a Borgoticino 69-56 e rilancia ulteriormente le proprie ambizioni di play-off. Per la squadra di coach Marchi è la terza affermazione consecutiva, arrivata superando le difficoltà iniziali.

I padroni di casa infatti erano partiti forte, con 25 punti segnati nel primo quarto e con un vantaggio che è stato vicino anche ai 15 punti. Poi, quando Domo ha serrato le maglie in difesa, la musica è cambiata: le percentuali al tiro dei ticinesi si sono drasticamente abbassate, con pazienza ed intelligenza i granata hanno saputo superare il momento difficile e già dal secondo quarto hanno cominciato a recuperare il gap, chiudendo sotto di soli 4 punti. Il miglior De Tomasi della stagione, spalleggiato però da tutta la squadra, ha pigiato il piede sull'acceleratore nel terzo quarto ed il match ha cambiato padrone: Domo si è presa un buon margine che ha gestito fino al termine.

"Poco da dire: davvero una grande partita. Vittoria arrivata- le parole del presidente Guerra- nonostante l’emergenza in infermeria, con Baldini che si è aggiunto alla lista degli infortunati composta da Bellia, Maglio e Carusi. Nonostante questo abbiamo portato a casa due punti su un campo ostico contro una squadra che nel primo tempo ci ha messo in forte difficoltà. Siamo usciti sulla distanza, bravi a punirli e a tenerli a distanza. Siamo anche riusciti a ribaltare la differenza canestri quindi meglio di così non si poteva chiedere".

Cestistica Domodossola: De Tomasi 24, Arcifera ne, Cuzzolin, Brocca ne, Lenzi 7, Bionda ne, Cerutti 12, Frank 11, Maestrone 4, Brocca G ne, Donaddio 11.

