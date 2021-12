In 4 giorni già 12mila adesioni al vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Sono 28.963 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 1.977 è stata somministrata la prima dose, a 2.192 la seconda dose, a 24.794 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.423.739 dosi, di cui 3.065.830 come seconde e 947.965 come terze, corrispondenti al 98,1% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte.

NEI PRIMI QUATTRO GIORNI QUASI 12.000 PREADESIONI PER LA FASCIA 5-11 ANNI

Nei primi quattro giorni sono state quasi 12.000 le preadesioni per la fascia di età 5-11 anni registrate su www.ilPiemontetivaccina.it