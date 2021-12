“Sul Long Covid la Giunta Cirio volta le spalle ai cittadini. Martedì in Consiglio regionale l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, bocciando la nostra proposta, ha confermato che non intende assumere nessun impegno per avviare in Piemonte Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per coloro che devono fare i conti con gli effetti a lungo termine di questa malattia.

Eppure sono molte le persone che continuano a rivolgersi alla sanità privata per fronteggiare gli effetti del Covid dopo la guarigione clinica. Pensiamo, ad esempio, alla sindrome da post- terapia intensiva, con effetti sulla normale ripresa delle attività quotidiane e frequenti disturbi dell'umore, alla sindrome da post affaticamento virale, in cui permangono stanchezza e affaticamento e il danno permanente d'organo, in particolare per polmoni e cuore.

Abbiamo quindi formulato una proposta che prevedeva l'impegno della Giunta a delineare le linee di indirizzo regionali per la presa in carico post guarigione, contenenti indicazioni operative per l'attivazione di un Piano dedicato. Tutto però è caduto nel vuoto, con il 'niet' arrivato da Icardi e nell'indifferenza della maggioranza di centrodestra. L'assessore ha motivato questa decisione sostenendo che i pazienti con sintomi di long covid verrebbero già adeguatamente seguiti in Piemonte. La realtà, però, è ben diversa ed i cittadini che si rivolgono alla sanità privata è in continuo aumento.

Dalla Giunta Cirio è arrivato un pessimo segnale, da parte nostra continueremo a denunciare le difficoltà di chi continua a subire i lunghi strascichi del virus”.

Così il capogruppo regionale M5S Piemonte Sean Sacco.