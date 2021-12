Anche il vescovo al funerale di don Luciano Tomola

Tanti fedeli e sacerdoti provenienti da diverse parrocchie della diocesi di Novara hanno partecipato oggi, nella chiesa Collegiata, ai funerali don Luciano Tomola. Il religioso è morto domenica mattina all'età di 82 anni. Don Luciano è stato per 25 anni cappellano dell'ospedale di Domodossola. I funerali sono stati presieduti dal vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla.

In apertura della celebrazione il parroco di Domodossola e vicario territoriale dell'Ossola don Vincenzo Barone si è soffermato sulla figura di don Luciano, sul suo prezioso servizio all'ospedale per 25 anni e in parrocchia a Domodossola dal 2005 al 2017. “E' stato – ha detto don Barone – un dispensatore della misericordia di Dio”.

Il vescovo nell'omelia ha ricordato la dedizione di don Luciano mostrata nei confronti degli ammalati e la sua capacità di ascolto dei fedeli nel ministero della Confessione. “In occasione dei due mesi di visita pastorale in Ossola – ha ricordato il vescovo – ho avuto modo di conoscere meglio don Luciano nei momenti di condivisione della mensa. Don Luciano era apparentemente timido, ma aveva una grande profondità interiore. Una figura che potremmo definire di spalla, un perfetto secondo. Aveva una grande capacità di ascolto in confessionale e la gente oggi ha bisogno di essere ascoltata. L'essenza della vita del prete sta nel preparare i fedeli all'incontro con Gesù nell'Eucarestia”. Un breve ringraziamento a don Luciano è giunto anche da don Giuseppe Teglia che fu suo compagno in seminario.