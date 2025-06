Il Partito Democratico del VCO piange Attilio Fasulo: “Se ne va un sindacalista vero, generoso e tenace”

Il Partito Democratico del Verbano Cusio Ossola ha espresso profondo cordoglio per la morte di Attilio Fasulo, segretario generale della CGIL Novara e VCO, scomparso a 59 anni dopo una lunga malattia.

“Con Attilio se ne va un sindacalista vero – scrive in una nota il segretario provinciale del PD, Riccardo Brezza – appassionato, generoso, tenace, che ha saputo rappresentare con competenza e umanità i diritti di tanti lavoratori e lavoratrici del nostro territorio.”

Fasulo era considerato una figura di riferimento non solo per il mondo sindacale, ma anche per quello politico e istituzionale. “La sua dedizione alla causa del lavoro – prosegue Brezza – la sua presenza costante nei luoghi delle vertenze, il suo impegno nel dialogo con le istituzioni e le forze politiche, sono stati per anni un punto fermo per chi crede nella giustizia sociale e nella dignità del lavoro.”

Il Partito Democratico del VCO si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi: “Tutto il PD si stringe con affetto attorno alla sua famiglia, ai colleghi e alle colleghe della CGIL, ai tanti che con lui hanno condiviso battaglie, progetti, visioni.”

E conclude con un ultimo, toccante saluto: “Che la terra ti sia lieve, Attilio. Al lavoro e alla lotta.”