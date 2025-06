Guardia di finanza e agenzia per la cybersicurezza: siglato un protocollo d'intesa

La guardia di finanza e l’agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) hanno siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due amministrazioni nell’assolvimento delle rispettive funzioni istituzionali, a tutela della sicurezza cibernetica del Paese. L’accordo - sottoscritto dal comandante generale della guardia di finanza, generale Andrea De Gennaro, e dal direttore generale di Acn, prefetto Bruno Frattasi - prevede sinergie operative, anche attraverso la condivisione di informazioni relative agli incidenti di natura cibernetica ai danni di soggetti pubblici e privati nonché mediante l’organizzazione di attività didattiche, di formazione e promozione della cultura della sicurezza nello spazio cibernetico, con la finalità di potenziare la capacità di resilienza contro i rischi provenienti dalle crescenti minacce cyber. Per consentire un efficace sviluppo delle attività di collaborazione, Acn potrà avvalersi delle professionalità del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza, reparto specializzato in investigazioni digitali, nonché di un’aliquota di personale qualificato del corpo impiegato presso l’agenzia.