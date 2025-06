Estate e animali: la Polizia lancia l’allarme contro gli abbandoni

“Hai già pensato alle vacanze? E al tuo amico a quattro zampe?” – si apre con questa domanda lo spot lanciato dalla Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, online sui suoi canali istituzionali e social, accompagnato da un messaggio chiaro: lasciare un animale è un gesto crudele, pericoloso e punito dalla legge.

Il video, disponibile a questo link ufficiale, mira a sensibilizzare i cittadini in vista del periodo estivo, quando purtroppo i casi di abbandono tendono ad aumentare. “L’abbandono non è solo un atto incivile, è un reato”, ricorda la campagna: un animale lasciato sul ciglio della strada può diventare un grave pericolo per sé e per gli altri, con ripercussioni anche sulla sicurezza stradale.

Oltre alla multa, le conseguenze per chi abbandona un animale si sono inasprite con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada: si rischia anche la sospensione della patente.

La Polizia invita dunque a programmare le vacanze con responsabilità, tenendo conto delle esigenze degli animali domestici. Non si tratta solo di affetto o cura: è una questione di civiltà e legalità. E lo spot si chiude con un messaggio forte: “Chi ti ama non ti abbandona. Neanche d’estate.”

Una campagna che fa appello al cuore e alla coscienza di tutti.