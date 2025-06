Il Comitato Ossola per Gaza ancora in piazza: "Continueremo fino a quando si fermerà il genocidio"

Sono tornati in piazza i cittadini del Comitato Ossola per Gaza che, dopo i sei giorni non stop di presidio di fine maggio, nella giornata di oggi – 28 giugno – si sono radunati nuovamente in piazza Rovereto a Domodossola per chiedere ancora una volta il cessate il fuoco nella striscia di Gaza.

“Questa è la seconda iniziativa che organizziamo per supportare il popolo palestinese e chiedere lo stop al genocidio di Gaza – le parole degli organizzatori, un gruppo spontaneo di cittadini ossolani -. Le nostre iniziative continuano, perché sembra che nessuno abbia intenzione di smettere con questa guerra. Anche a livello nazionale non sono state prese misure adeguate per fermare Netanyahu, perciò anche il nostro movimento non si ferma. La speranza è sempre che questo genocidio si fermi il prima possibile”.

Oltre a queste iniziative locali, l’obiettivo - fanno sapere dal comitato - è quello di coordinarsi con tutte le associazioni che stanno nascendo nel Vco. Per il 4 luglio è previsto un incontro, con lo scopo di dare vita a iniziative anche a livello provinciale, che possano coinvolgere sempre più persone.

Nella giornata di oggi i volontari del Comitato Ossola per Gaza sono stati presenti in piazza Rovereto con un gazebo informativo, ma anche con alcuni momenti di condivisione quali la lettura di poesie, interventi contro la guerra e il riarmo e una performance artistica dal titolo “Questa non è una performance”.

Prosegue poi fino al termine della serata la raccolta firme a sostegno dell’iniziativa, ma anche la raccolta di fondi a favore di associazioni umanitarie attive nella striscia di Gaza, alle quali già al termine della precedente manifestazione erano stati donati ben 3000 euro. Questa volta è possibile contribuire anche con l’acquisto di magliette con il logo dell’associazione, con un’offerta libera (minimo 12 euro).