Giovane ossolano alla Banca Centrale Europea

Da un anno lavora a Francoforte presso la sede della Banca Centrale Europea dove si occupa di analisi e studi circa la stabilità del sistema finanziario europeo e di quanto questo sia pronto nell'eventualità di shock quali dazi, crisi poltiche e geopolitiche.

Lorenzo Mangiola, domese di quasi 25 anni, un diploma conseguito al Liceo Spezia, oggi vive e lavora a Francoforte dopo una laurea di economia all'università di Pavia e un master doppio in economia e finanza conseguito a Tubingen e Pavia. Ha lasciato l'Ossola per conseguire il master in Germania e quasi per scherzo ha fatto domanda presso la Banca Centrale Europea: "Stavo ancora studiando e in realtà non stavo cercando lavoro - spiega Lorenzo - non nutrivo nemmeno molte speranze di essere preso in considerazione e infatti non avevo nemmeno informato la mia famiglia, e invece sono stato selezionato. E' stata un'emozione incredibile quando è arrivata la chiamata, e ancora di più quando mi sono ritrovato al mio primo giorno di lavoro davanti a quel palazzo di vetro con la mia famiglia a sostenermi e accompagnarmi".

Lorenzo dal suo ufficio al ventisettesimo piano alla Banca Centrale Europea, a Francoforte, contribuisce al mantenimento della stabilità finanziaria dell’Unione Europea. "Quello che fino a poco tempo prima sembrava un sogno irraggiungibile è diventato realtà - spiega - per me è un grande motivo di orgoglio anche perché ripaga la mia famiglia dei tanti sacrifici fatti anche per mantenermi agli studi sia in Italia che in Germania. Qui alla Banca Centrale lavorano molti giovani e veniamo coinvolti in tutti i processi. Quando ci viene affidato un incarico per una ricerca o ci vengono richiesti dei dati, ci viene sempre spiegato a cosa serviranno, come verranno utilizzati, e questo ci motiva a dare sempre il meglio perché ci sentiamo davvero valorizzati e responsabilizzati. La Banca Centrale Europea tiene in grande considerazione i giovani, e la nostra opinione, anche quando non è necessariamente richiesta, viene sempre ascoltata con attenzione e considerata".

Un topic di particolare interesse per il giovane ossolano è quello dell'intelligenza artificiale e dell'impatto che questa ha anche sul sistema finanziario. Spesso Lorenzo Mangiola partecipa a meeting e incontri di alto livello, anche con la presidente della Banca Christine Lagarde: "La prima volta che ebbi la possibilità di intervenire ero molto emozionato e agitato - racconta - mi preparai la domanda e la lessi sul telefono. Oggi mi sento più sicuro di me, anche perché la stessa presidente ascolta con attenzione tutti gli interventi, sia che provengano da un senior che da un giovane come me e questo ci permette di crescere e fare sempre di più".

Lorenzo, anche se vive a Francoforte, è fortemente legato a Domodossola "Qui vive la mia famiglia che riabbraccio ogni volta che posso - spiega - anche se adoro viaggiare e scoprire nuove culture, fin da piccolo ho approfittato dell’incredibile fortuna di essere nato in una città letteralmente circondata dalle montagne, facendo meravigliose passeggiate nella natura". Lorenzo ama fare sport e ha una grande passione per la scrittura, soprattutto per la poesia: "Spesso la considero l’unico modo per liberare la mente da pensieri che, altrimenti, non riuscirei ad esprimere".



Oggi, a quasi 25 anni, Lorenzo Mangiola si guarda indietro con orgoglio per ciò che ha costruito, ma allo stesso tempo con una voglia ancora più grande di crescere, sia professionalmente che come persona. "Da poco è venuto a mancare mio nonno, che è sempre stato fiero di me e dei traguardi che ho raggiunto - racconta - Quello che forse non sapeva è che, nei momenti più difficili, quando mi sento esausto, trovo ancora la forza di andare avanti pensando ai suoi sacrifici. E proprio questo sforzo, quando sembra che non ci sia più energia, è ciò che nella vita può condurre ai traguardi più impensabili".