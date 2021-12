Grimaldi (LUV): "Attivare subito lo smart working per chi lavora in Piemonte"

"Da lunedì saremo in zona gialla e stiamo assistendo a un boom di quarantene: piuttosto che parlare di mascherine all'aperto, la Regione dovrebbe spingere affinché tutte le aziende piemontesi consentano e incentivino lo smart working per tutte le lavoratrici e i lavoratori che potrebbero svolgere le proprie mansioni da casa. Insieme alle vacanze scolastiche è l’unico modo per alleggerire i trasporti pubblici e evitare assembramenti pericolosi. Crediamo che il Presidente Cirio debba prendere posizione in merito e che debba esprimerla al più presto". E' la proposta del capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Consiglio regionale, Marco Grimaldi.