Giochi in dono al Ciss Ossola dall'Associazione Kenzio Bellotti

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell'Ossola intende ringraziare pubblicamente la sensibilità e l'attenzione mostrata dall'Associazione "Kenzio Bellotti" di Omegna che, in occasione dei Natale ha provveduto a donare 120 regali scelti con cura, per i bambini e ragazzi seguiti dai Servizi Sociali ed in difficoltà economica.

In questi giorni i regali sono in distribuzione alle famiglie (con le opportune attenzioni del caso, relative alle diverse età dei bambini) che hanno apprezzato questo bel gesto di solidarietà umana, pensiero concreto che ha raccolto sorrisi e ringraziamenti e che contribuirà a rendere più lieto il Natale e le festività imminenti, per le quali si vogliono porgere i migliori auguri ed auspici per un nuovo anno.