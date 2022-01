Aperte le iscrizioni al 9° Winter Trail di Vogogna

Da oggi, lunedì 10 gennaio 2022, sarà possibile iscriversi al 9° Winter Trail, manifestazione podistica organizzata dall’Unione Sportiva Vogognese e dall’Atletica Avis Ossolana, che si correrà a Vogogna domenica 20 Marzo 2022.

La manifestazione prevede 3 lunghezze: un trail lungo di 17,5 Km di livello competitivo a cui possono partecipare tesserati FIDAL, tesserati a uno dei 13 Enti di Promozione Sportiva (EPS) affiliati al CONI, possessori della tessera annuale Run Card; un trail corto di 7 Km libero a tutti e, infine, un Nordic Walking sempre di 7 Km e sempre libero a tutti. Le iscrizioni online valgono per la 17,5 Km e per la 7 Km e si effettuano sul sito www.wedosport.net. Il giorno della gara ci si potrà iscrivere esclusivamente alla 7 Km, (a costo maggiorato) e al Nordic Walking.

Partenza e arrivo sono fissate in Piazza Pretorio, nel pittoresco centro storico di Vogogna, uno dei “Borghi più belli d’Italia”. Assai accattivante il percorso prevalentemente pianeggiante, che si snoderà lungo sentieri, piste ciclabili, boschi, ampi radure, le sponde del fiume Toce, l’Oasi Naturale del Bosco Tenso di Premosello Chiovenda e, infine, l’unica breve salita per attraversare la corte del Castello di Vogogna.

Anche quest’anno parte del ricavato andrà in beneficenza, e verranno raccolte scarpe usate per il Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania. Sarà prestata particolare attenzione alla sicurezza: la manifestazione, infatti, si svolgerà in accordo alle vigenti norme anti-Covid contenute nel protocollo FIDAL, protocollo che recepisce le disposizioni governative. Programma, regolamento, modalità di iscrizione sono reperibili sul sito www.atletica-avis-ossolana.it e sulla pagina Facebook dell’evento."