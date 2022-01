Francesca Giordano, chi è la nuova presidente dei Sacri Monti piemontesi

Francesca Giordano, nuovo presidente dell’Ente di Gestione dei sacri monti del Piemonte, è una figura legata ad una delle famiglie più prestigiose di Novara, da sempre sotto i riflettori nel mondo della politica, della cultura e del giornalismo.

Suo padre, Piero Giordano, fu curatore delle grandi enciclopedie De Agostini e per anni direttore delle prestigiose collane naturalistiche dell’Istituto novarese, suo zio Alessandro, insegnante e preside, fu deputato della Democrazia Cristiana per due legislature negli anni 70 e poi a lungo leader della sinistra Dc nel novarese; un altro zio di Francesca Giordano, Mario, è stato capo della pagine novaresi della Gazzetta del Popolo, poi caporedattore di Famiglia Cristiana e direttore del settimanale per ragazzi delle Paoline “Il Giornalino”. Mario Giordano, mancato nel 2018, è il padre di Massimo Giordano, già sindaco di Novara e poi assessore regionale allo sviluppo economico, che è primo cugino della neopresidente dei Sacri Monti.

Francesca Giordano - redattrice ed editor con esperienza in opere divulgative a vocazione scientifica, turistica, artistica ed enogastronomica - è attualmente titolare della casa editrice e studio editoriale Booksystem. Che, proprio due anni fa, ha pubblicato una apprezzata 'Guida ai Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia', e nel 2021 una nuova 'Guida di Novara'.

(Foto social)