Montecrestese parteciperà alla Giornata nazionale del dialetto

Lunedì prossimo, 17 gennaio, si terrà la decima edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” istituita dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia).

Quest’anno, per la prima volta, parteciperà alla manifestazione anche la Pro Loco di Montecrestese.



Il presidente, Guido Tomà, ha dichiarato: «Grazie al patrocinio del Comune abbiamo deciso di partecipare a questa particolare giornata, convinti che ogni piccolo gesto sia importante e possa avere una forte valenza sociale e culturale, soprattutto nel periodo storico che stiamo attraversando. Vogliamo iniziare da gennaio a proporre qualche evento, per mantenere vivo quel senso di Comunità che la pandemia ci sta pian piano togliendo».



Tomà prosegue: «Considerato il particolare momento e le normative anti pandemiche in atto non ci sarà nulla in presenza ma, grazie ai volontari della Pro Loco, raccoglieremo una adeguata documentazione mediante video, foto, scritti e coloro che vorranno partecipare potranno utilizzare i social: Facebook, Instagram oppure mandare a noi il loro materiale via email o WhatsApp».