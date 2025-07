Formazza, stop (per ora) ai black out: se ne riparlerà in autunno

Dopo le proteste da parte del sindaco Bruna Papa e di diversi albergatori si fermano, almeno per ora, i lavori che hanno causato diverse volte nelle scorse settimane l’interruzione della fornitura di energia elettrica nel comune di Formazza, portando non pochi danni a cittadini e attività commerciali.

“I prossimi interventi sono rimandati al prossimo autunno e inverno – spiega la prima cittadina -. Dopo le interruzioni degli scorsi giorni, che erano state fatte senza un’adeguata pianificazione, per i prossimi lavori abbiamo in programma incontri sia con Enel che con Terna per trovare un dialogo e una condivisione di intenti e organizzare al meglio gli interventi”.