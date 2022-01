Al via le celebrazioni per i 150 anni del Corpo degli Alpini

Hanno preso il via ieri, venerdì 21 gennaio, gli appuntamenti culturali, celebrativi, addestrativi e sportivi per i 150 anni del corpo degli Alpini. Si tratta di un calendario di eventi che toccherà anche Macugnaga e si concluderà il 15 ottobre con una manifestazione nazionale a Napoli.

Sul sito internet dell’Esercito italiano la home page è dedicata proprio a questo anniversario, ricordando che ‘’su progetto del Capitano Giuseppe Perrucchetti viene istituito con Regio Decreto. 15 ottobre 1872 il Corpo degli Alpini per preparare truppe destinate alla difesa dei confini montani. Vengono formate 15 compagnie che aumentano a 36, ripartite in 10 battaglioni, nel 1878. Costituiti nel 1882 i primi reggimenti, questi divengono 7 per complessivi 22 battaglioni nel 1887; il battesimo del fuoco avviene alla battaglia di Adua (1° marzo 1896)’’.

Torino ha così ospitato la conferenza 'Alpini 1872/2022: le Truppe da montagna custodi della memoria, esempio di solidarietà, tenutasi alla Scuola di Applicazione dell'Esercito a Torino,

Scrive l’agenzia Ansa che per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Pietro Serino, ‘’le truppe Alpine rappresentano una componente fondamentale dell'Esercito, radicata nel proprio passato e proiettata verso il futuro", mentre il Generale di Corpo d'Armata Ignazio Gamba, comandante delle truppe Alpine, evidenzia che "il 2022 si apre con rinnovate aspettative e ci auguriamo di poter riavere momenti di aggregazione alpina, come l'adunata nazionale di Rimini-San Marino, ma soprattutto di vivere un nutritissimo programma di ricorrenze e festeggiamenti".

Nel programma anche una competizione di triathlon a Cortina d'Ampezzo e a Macugnaga.

Nel Vco, come è noto, sono molti coloro che hanno prestato il servizio di naja nelle penne nere, un attaccamento ancora molto radicato sia tra i 'veci' che tra i 'bocia'.