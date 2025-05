Expo Italo Svizzera un'opportunità per discutere anche del futuro del Sempione

L'Expo Italo Svizzera non sarà solo l'occasione per rinsaldare i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Svizzera, ma anche una grande opportunità per discutere di infrastrutture e in particolar modo del futuro del traforo del Sempione.

Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte, ritiene l'esposizione internazionale del prossimo settembre una grande occasione strategica per rafforzare il lavoro che lo stesso, come membro del direttivo della Regio Insubrica, porta avanti da anni: "La Svizzera costituisce una grande opportunità per il nostro territorio di confine - spiega infatti - ed è fonte di benessere. Gli ottomila frontalieri che quotidianamente si recano in Ticino o Vallese a lavorare, i cittadini svizzeri che al sabato vengono a Domodossola o Cannobio a fare acquisti, sono una risorsa indiscutibile. L'Expo sarà un'occasione per le istituzioni di dialogare, e per affrontare temi di grande importanza per il territorio".

Tra questi, indubbiamente, il futuro del traforo del Sempione: "I lavori che interessano la linea internazionale del Sempione sono strategici - spiega Preioni - e porteranno alla realizzazione di infrastrutture più moderne ed avanzate. La nostra attenzione ora è rivolta alla realizzazione di un tunnel di base che superi la galleria elicoidale di Varzo. Riuscire a raggiungere questo obiettivo significherebbe finalmente il potenziamento della linea internazionale, con l'affermazione della nostra zona come polo logistico importante quale corridoio tra Europa del nord e del sud con tutte le ricadute in termini economici".

La regione Piemonte è impegnata a supportare il comitato organizzatore dell'Expo Italo Svizzera: "Stiamo lavorando per portare a Domodossola nomi istituzionali di rilievo - conferma il sottosegretario - i rapporti tra il nostro paese e la vicina nazione elvetica sono fondamentali per i territori della Regio Insubria, zone da cui provengono lo stesso ministro Giorgetti e molti altri parlamentari che ne conoscono l'importanza".

“Connettere tradizione e innovazione attraverso il cuore delle Alpi”, il titolo dato all'esposizione internazionale, sintetizza dunque al meglio l'obiettivo dell'evento che sarà sì un'importante occasione d'incontro, ma soprattutto di rafforzamento della cooperazione per i territori di frontiera.