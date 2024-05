Torna la tradizionale Festa d'Agro a Trasquera

Domenica 26 maggio torna a Trasquera la tradizionale Festa d’Agro. L’appuntamento è alle 11.00 alla cappelletta dedicata alla Madonna di Lourdes per un momento di raccoglimento e riflessione. A seguire l’incanto delle offerte e un pranzo al sacco. In caso di tempo incerto è consigliato contattare il numero 347 1485015 per avere informazioni.