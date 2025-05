Frontalieri, il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento della regione contro la tassa sulla salute

“Come Movimento 5 Stelle Piemonte presenteremo in consiglio regionale un atto di indirizzo per chiedere alla giunta Cirio di prendere posizione contro il contributo aggiuntivo al Servizio Sanitario Nazionale introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, una misura che ricadrà sui frontalieri italiani che lavorano in Svizzera da prima del 17 luglio 2023”. Sono parole di Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, che prendono posizione contro la tassa sulla salute imposta ai frontalieri.

“La tassa – proseguono i consiglieri - è stata istituita soprattutto come deterrente all'emigrazione sanitaria verso la Svizzera da parte del personale italiano e, al contempo, per coprire le spese sanitarie dei frontalieri che ricevono cure in Italia ma pagano le tasse nei cantoni. Il Governo ha però dimenticato l’accordo fiscale fra i due Stati che, dal 1° gennaio 2023, attribuisce alla Svizzera il diritto esclusivo di tassare i “vecchi frontalieri”, con ritorni fiscali del 40% trasferiti all’Italia”.

“Alla giunta Cirio – spiegano i pentastellati - chiederemo inoltre di farsi portavoce con il Governo Meloni affinché si faccia un passo indietro sulla tassa e di valutare la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte Costituzionale. Comprendiamo l’esigenza di finanziare giustamente gli aumenti salariali del personale sanitario, soprattutto se di confine, e mantenere i professionisti in Italia, ma tartassare con una doppia imposizione fiscale i frontalieri non è una risposta adeguata né di buon senso”.