Solidarietà ad Alessandro Lana anche dal sindaco di Beura, Carigi

Quando ho letto le parole del Sindaco di Domodossola quasi non ci volevo credere, perché l’ho sempre ritenuto una persona sensibile e di cuore, ma in quelle parole purtroppo ho visto la freddezza di quella politica con la p minuscola che da troppo tempo sta attanagliando la nostra società; mentre con estremo piacere ho letto e condiviso le belle e sensibili parole del Sindaco di Vogogna Marco Stefanetta insieme alla sua compagine politica.

Queste poche righe vogliono stigmatizzare quelle che dal mio punto di vista sono state parole sprezzanti in riferimento ad una condizione di salute di un caro amico come Alessandro Lana, un uomo onesto, capace, preparato che ha a cuore il futuro delle nuove generazioni essendo anche un padre presente, amorevole ed altruista come lo è per tutte le comunità che rappresenta ….certamente tutte qualità che mettono a nudo l’inadeguata politica con la p minuscola.

Il Presidente Alessandro Lana deve rimanere al suo posto anche se ci volessero mesi per la sua guarigione e non permetteremo che la sua autorevole nomina, venga macchiata da miseri giochi mettendo in dubbio ciò che non può essere messo in dubbio.

Nessuno si permetta di approfittare di questo momento, perché sia ben chiaro che Alessandro è attorniato da amici che gli vogliono bene e da avversari politici leali come abbiamo potuto vedere e voglio credere che anche il Sindaco di Domodossola sia tra questi.

Caro Alessandro noi ti staremo vicino e pregheremo per te affinché tu possa essere al nostro fianco per combattere quelle battaglie che abbiamo sempre condiviso e mai avuto paura di combattere…il Signore ti protegga e ti sostenga.

Carigi Davide

Sindaco di Beura Cardezza