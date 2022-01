Nasce il gruppo “Artisti, pittori, dilettanti e non solo”

Più di un semplice passatempo, più di hobby in periodo di lockdown per staccare la spina e tenere lontano preoccupazioni e tensioni. Una vera e propria passione per la pittura e l'arte in generale: da un gruppo di grandi appassionati nasce “Artisti, pittori, dilettanti e non solo”.

Si tratta di un'iniziativa ideata dalla pittrice, tuttofare e animalista coimese - come lei stessa si definisce - Ornella Margaroli. La vigezzina, che ha seguito la scuola del pittore Mandelli di Olgiate, ha al suo attivo alcune mostre organizzate nel comune di Santa Maria Maggiore.

”Durante il lockdown - spiega Ornella - ho deciso di creare questo gruppo per riunire tutti gli amici che, come me e mio marito Verando, dipingono e amano l'arte per condividere i nostri lavori. L'idea è stata subito apprezzata e ad oggi il gruppo è composto da circa una cinquantina di persone. Sono molto contenta perché stiamo crescendo e in questo periodo stiamo organizzando le premiazioni degli artisti che meritano un riconoscimento particolare. In particolare in questi giorni abbiamo premiato con una targa uno dei quadri più meritevoli, quello della pittrice Francesca Jacopino”.

Il gruppo - fa sapere Ornella - è aperto a chiunque voglia unirsi, esperti o principianti; proseguiremo con le premiazioni e i riconoscimenti e l'idea è quella di ritrovarsi nel corso dell'estate con tutti gli amici che si sono uniti a noi in questo periodo.